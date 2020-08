L’aide médicale à vivre

La coopération médicale cubaine à l’échelle internationale ne date pas d’hier.

Dès 1963, à peine un an après l’accession à l’indépendance de l’Algérie, les premières brigades de médecins cubains sont arrivées dans ce pays du Maghreb africain pour prêter main forte à leurs collègues algériens, du moins ceux qui étaient demeurés au pays et ne s’étaient pas enfuis en France.

Le même phénomène s’était produit quelques années auparavant à Cuba où plus de la moitié des médecins avaient fui vers Miami, laissant la population dans l’insécurité la plus totale. Pour eux, le serment d’Hippocrate avait une valeur marchande et non pas solidaire.

Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais plus précisément depuis deux ans, celui-ci, dans son désir de faire le plus de dommage possible à ce village gaulois et socialiste qui lui résiste depuis une soixantaine d’années, à une centaine de kilomètres de ses côtes, n’a de cesse de dénoncer cette aide médicale, allant même jusqu’à affirmer que Cuba participe ainsi à la traite des personnes.

Mais non satisfait de discréditer cet exemple unique d’aide humanitaire, encore plus nécessaire aujourd’hui en raison de la pandémie de la covid-19, la Maison-Blanche exerce des pressions à l’égard des pays qui font appel à Cuba pour les aider à combattre ce fléau viral, les menaçant même de cesser toute coopération avec ces pays « délinquants ».

D’ailleurs, le retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la sante (OMS) est une autre façon de protester et de dénoncer la soi-disant bienveillance de l’OMS à l’égard de Cuba et d’autres pays du tiers monde.

En juin dernier, trois sénateurs républicains ont présenté un projet de loi intitulé « Cut profits to the Cuban Regime Act » (Loi pour réduire les profits du régime cubain). On prévoit publier la liste des pays qui collaborent avec les missions humanitaires cubaines afin de les sanctionner et les accuser, eux aussi, de participer à la traite de personnes.

Pendant ce temps, le secrétaire d’État Mike Pompeo poursuit lui aussi ses basses besognes. Il a demandé à l’organisation des Nations Unies de ne pas offrir de siège au Conseil des droits de l’homme à Cuba, où sévirait « une dictature brutale qui exerce un trafic de ses propres médecins sous le couvert de missions humanitaires ». Méchant trafic qui concernerait environ 228 000 professionnels de la santé présent dans 60 pays !

Ce qui doit agacer au plus haut point le président Trump, c’est que depuis plusieurs mois circule sur les médias sociaux une pétition demandant que le Contingent international de médecins spécialisés en situations de désastres et de graves épidémies, mieux connu sous le nom de Brigade cubaine Henry Reeve, présente dans une vingtaine de pays, reçoive le prix Nobel de la paix 2021 pour sa contribution exceptionnelle au mieux-être des populations affectées par la pandémie.

La pétition a été lancée en ligne par l’association française Cuba linda. Le prix est accordé annuellement par un jury patronné par le gouvernement norvégien. Trump doit se demander en ce moment comment il pourrait soudoyer le jury du Nobel pour ne pas que cela se produise.

Entre-temps, les États-Unis sont devenus l’épicentre de la pandémie avec quelque cinq millions de cas et 162 000 morts. Mais cela ne semble pas préoccuper outre mesure le président américain. Pour des raisons purement électorales, pour gagner les votes de l’État de la Floride, il préfère s’attaquer à un petit pays qui ne demande qu’à vivre librement, sans tutelle étatsunienne et sans épée de Damoclès au-dessus de sa tête.

Pour Cuba, une des façons d’exprimer sa liberté et sa dignité, c’est de partager son savoir-faire en matières de santé. C’est d’apporter l’aide médicale à vivre aux populations qui en font la demande. Que le veuille ou non le président Trump.