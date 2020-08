Le coronavirus et l’injustice

200 trucs pour guérir le vague à l’âme, ramenez le soleil dans votre vie, est le titre d’un bouquin de Jean Bach qui traînait sur ma table de salon. Page 55, on y lit : « Écrivez une lettre ou une carte à votre journal local à propos d’un sujet qui vous tient à cœur. » Ce ne sont pas les sujets qui manquent présentement, mais il y en a un qui m’interpelle particulièrement, soit le coronavirus, à cause de son lien avec l’injustice.

Pourquoi me direz-vous ? Parce que la COVID-19 est une forme d’injustice. Ça nous rappelle que nous sommes vulnérables, et que le meilleur moyen de la combattre et de pouvoir en triompher, c’est que chacun d’entre nous doit d’abord se sentir concerné pour mieux s’impliquer ensuite. Exactement ce que Greta Thunberg a essayé de faire pour nous inciter à combattre les changements climatiques. Ça indique donc que c’est exactement ce que nous devons faire pour combattre toutes les injustices de notre monde.

On a peut-être un bon gouvernement, mais on a surtout une nation québécoise forte, réceptive, positive et consciente de ses responsabilités. Une nation qui est prête à essayer et même réessayer pour passer au travers des difficultés. Tout ça en devenant meilleure. Quand on est comme ça, ça veut dire qu’on est capable de vivre des déceptions et de se relever pour recommencer.

Brahim Deramchi

Il fut long le chemin parcouru par le peuple québécois pour se faire reconnaître à sa juste valeur, lui qu’on a longtemps qualifié de « porteur d’eau ou de nègre blanc d’Amérique ». La Révolution tranquille fut le moteur d’un changement qui a rendu notre peuple fier de lui. Le changement s’est accentué encore plus avec l’élection du parti québécois et la promulgation de la loi 101 sur la langue française.

Sans dire que la suite fut moins évidente à partir des années 90 et 2000, force nous est de constater que rien n’est gagné à jamais, qu’il ne faut pas baisser la garde, et que la lutte que nous avons menée collectivement contre la COVID doit se poursuivre dans plusieurs autres secteurs, incluant celui de la langue française qui s’appauvrit d’année en année. On a été ferme et constant pour vaincre la COVID, il faut l’être aussi pour nos autres combats.