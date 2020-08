Le retour de Mario Lirette

Trois mois après avoir failli être amputé d’une jambe, Mario Lirette était de retour au micro de Rythme FM, vendredi après-midi. « C’était un véritable bonheur de retrouver les gens, dit-il. J’ai vécu une grande émotion. »

En plus 45 ans de carrière, Mario Lirette ne s’était jamais absenté du travail plus longtemps qu’un mois. Vendredi, à son retour en ondes, c’est une véritable vague d’amour des auditeurs de Rythme FM qu’il a reçue.

« Ç’a été magnifique, formidable, dit-il au Journal. Quand tu t’en vas pour un bout de temps, tu te demandes toujours si les gens vont se souvenir de toi. Là, c’est comme des retrouvailles, comme l’enfant chéri du village qui revient chez lui après une absence prolongée. »

Hospitalisé à Longueuil pendant sept semaines, pour une infection à un pied qui s’est aggravée, Mario Lirette raconte que n’eût été l’intervention d’une spécialiste des plaies, il se serait fait amputer la jambe.

« Il y a trois médecins spécialistes qui voulaient couper ma jambe, carrément, dit-il. Pour eux, c’était la seule solution. Mais une autre spécialiste m’a dit qu’elle pouvait essayer de soigner ma plaie. Une chance que j’ai décidé de l’écouter, car elle a sauvé ma jambe ! »

Des bons soins

« J’ai eu des bons soins à l’Hôpital Pierre-Boucher, s’empresse-t-il d’ajouter. Je me suis rendu compte à quoi servent mes impôts (rires). On a un bon système de santé. On s’est bien occupé de moi. »

L’animateur, qui fêtera ses 69 ans le 13 octobre, doit présentement se rendre trois fois par semaine dans un CLSC pour changer son pansement. « Je rencontre la spécialiste le 3 septembre pour voir ce qu’on va faire ensuite », dit-il.

Mario Lirette a lancé ce week-end la nouvelle saison de Rythme FM avec le Mario Fest. « Je suis ravi de retrouver mon monde. »