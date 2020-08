Les Phillies procèdent à deux échanges

Les Phillies de Philadelphie ont ajouté quelques releveurs à leur équipe, vendredi, en effectuant deux échanges.

Dans une transaction à quatre joueurs, la formation de la Pennsylvanie a acquis Brandon Workman et Heath Hembree, en plus d’un montant d’argent, des Red Sox de Boston. En retour, les Red Sox ont mis la main sur les lanceurs Nick Pivetta et Connor Seabold.

Plus tôt dans la journée, les Phillies s’étaient procuré les services de David Hale, un lanceur de relève, en échange d’Addison Russ, un releveur plus jeune qui a évolué au niveau AA la saison dernière.

Avant les matchs de vendredi, les Phillies possédaient la pire relève du baseball majeur, eux qui ont conservé une moyenne de points mérités de 8,07 depuis le début de la saison.