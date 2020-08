Longueuil veut relancer son économie

LONGUEUIL – La Ville de Longueuil propose une kyrielle de mesures pour relancer son économie qui a été mise à mal par la crise sanitaire.

La mairesse Sylvie Parent a dévoilé vendredi un plan de relance économique misant sur quatre axes, 11 actions prioritaires et une trentaine de mesures, avec des retombées qui pourraient atteindre 800 millions $ au niveau du PIB local et soutenir plus de 1800 emplois d’ici 2025.

«Longueuil fera appel à tous les leviers à sa disposition pour assurer la reprise économique des entreprises et des industries de son territoire, grâce à la mise en œuvre de projets d'infrastructures et de chantiers stratégiques», a indiqué la mairesse Parent, par communiqué.

«Nous poursuivrons également nos représentations auprès de nos partenaires gouvernementaux en vue d'obtenir les pouvoirs financiers et politiques supplémentaires qui nous permettront d'accentuer notre soutien aux entreprises et aux citoyens, a-t-elle ajouté. Les actions que nous mettons de l'avant profiteront aux citoyens et amélioreront notamment l'offre en transport collectif et en logement, ainsi qu'en infrastructures culturelles, sociales et sportives.»

Le plan de relance économique de la mairesse Parent «rate sa cible en ne présentant pas de nouvelles mesures suffisamment concrètes et adaptées» selon le cabinet de l’opposition à la Ville de Longueuil.

«Au mieux, il s’agit de la liste des demandes de Longueuil pour le futur Plan de relance de l’économie du gouvernement du Québec, a dit le chef de l’opposition Xavier Léger.

«On continue d’appuyer la Ville dans ses demandes auprès des autres paliers de gouvernements, mais ce n’est pas le plan de relance économique de Longueuil dont les citoyens et les commerçants ont tant besoin, a-t-il poursuivi. La mairesse ne nous propose rien de nouveau pour soutenir l’économie locale, sinon une plateforme à saveur électorale contenant une enfilade de vœux pieux et de vieux projets à long et très long terme.»