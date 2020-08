Port de Montréal: Manufacturiers et Exportateurs du Québec se réjouit, mais ne veut plus d’entraves aux opérations

MONTRÉAL | Bien qu’elle se réjouisse de l’entente mettant fin à la grève au Port de Montréal, l’organisation Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) demande «que le Port soit reconnu comme infrastructure essentielle afin d'éviter qu'une telle situation se reproduise».

Vendredi, le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal et l'Association des employeurs maritimes (AEM) ont annoncé qu’ils avaient conclu une entente de principe sur une trêve de sept mois (jusqu’au 20 mars 2021) devant leur permettre d’arriver à s’entendre sur une nouvelle convention collective de travail.

L’entente met ainsi fin à la grève entamée le 10 août dernier, au grand soulagement de plusieurs. La reprise des activités au Port de Montréal est prévue pour dimanche matin, 7h.

MEQ se dit heureuse de la reprise des activités, ce qui permettra notamment «aux manufacturiers québécois d'acheminer leurs produits vers leurs marchés domestiques et étrangers».

«Bien que nous remercions les parties concernées et le gouvernement fédéral pour leurs efforts afin de parvenir à un accord, ce différend souligne notre recommandation selon laquelle les ports et les chemins de fer du Canada devraient être désignés comme des infrastructures essentielles, prévenant ainsi des fermetures comme celle-ci dans le futur», a toutefois mentionné la présidente-directrice générale de MEQ, Véronique Proulx, dans un communiqué, vendredi.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec, qui représente 1100 manufacturiers à travers le Québec, a rappelé que «le blocus ferroviaire [qui a précédé la pandémie de COVID-19] et la grève au CN [l’an dernier] ont mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement et la compétitivité des manufacturiers québécois».