Postes Canada: une perte avant impôts de 378 M$ au deuxième trimestre

OTTAWA – Postes Canada a enregistré une perte avant impôts de 378 millions $ au deuxième trimestre de 2020, marqué par les effets de la pandémie de la COVID-19 sur ses revenus et sur ses coûts.

Des coûts supplémentaires liés à une décision arbitrale de juin dernier concernant de nouvelles conventions collectives y sont aussi pour quelque chose. Cela a en effet ajouté des coûts nets de 114 millions $ au deuxième trimestre, a indiqué Postes Canada en dévoilant ses résultats, vendredi.

«En raison du confinement et de la fermeture des entreprises, la Société a constaté un énorme changement quant à la nature des articles à livrer, a-t-on indiqué dans un communiqué. Les achats en ligne ont entraîné une croissance sans précédent des volumes et des revenus du secteur d'activités Colis. Cependant, comme le courrier et les publicités se sont faits plus rares, la baisse des volumes et des revenus des secteurs d'activités Courrier transactionnel et Marketing direct a été supérieure à la croissance du secteur Colis.»

Selon Postes Canada, il est question d’un manque à gagner total de 46 millions $ attribuable au virus. De plus, des coûts supplémentaires attribuables à la crise sanitaire ont atteint 118 millions $.

«Nous estimons l'incidence financière négative totale de la COVID-19 à 164 millions $», a-t-on indiqué.