Pour abolir les barrières du sexe

Mon propos va peut-être vous surprendre, mais je le pense réaliste et surtout réalisable. Selon moi, la meilleure façon d’abolir la barrière des sexes, c’est en abolissant les distinctions vestimentaires entre les hommes et les femmes.

À cet effet, les femmes ont déjà franchi une étape importante en s’habillant comme les hommes dans plusieurs circonstances de leur vie. Ce que je veux dire ici c’est qu’elles ont largement adopté le port du pantalon. Pourquoi les hommes ne feraient-ils pas pareil ?

Si les femmes peuvent porter le pantalon au travail, pourquoi les hommes ne porteraient-ils pas la jupe au travail ? Qui osera contester que le pantalon équivaut un peu à la jupe, alors que le complet, on pourrait dire que ça correspond à la robe ? J’ai hâte de lire votre commentaire.

Un homme de Québec

Les vraies barrières qui déterminent un sentiment de supériorité par rapport au sexe opposé se situent entre les deux oreilles et non dans le vêtement arboré par les hommes. Rappelez-vous que dans les années 70, le vêtement unisexe était à la mode, et ça n’a rien changé de tangible sur l’égalité à atteindre entre les sexes. Jetez aussi un œil dans les pays arabes où les hommes portent la djellaba tout comme les femmes. Est-ce qu’on peut parler dans leur cas d’égalité entre les sexes ? Sans dire que les hommes sont unilatéralement réfractaires à l’égalité des sexes, je me permets d’avancer que c’est au cerveau de certains hommes qu’il faudrait faire porter la robe pour que ça donne un résultat.