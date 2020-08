Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 22 août:

«Jamie Oliver: Super food - les classiques familiaux»

Le chef britannique Jamie Oliver apporte une touche particulière à des plats bien connus. Ses voyages en Sardaigne (il découvre une pâte rare), en Suisse (les bettes à carde sont à l’honneur) et en Corée du Sud (il mange du kimchi ferment) sont remplis de saveurs.

Samedi, 8 h, Zeste.

«L’inconnu de Las Vegas»

Dans le premier film de sa franchise, l’astucieux criminel Danny Ocean (George Clooney) voit grand. Avec une équipe élite de dix escrocs qu’il a judicieusement formée, il entreprend de cambrioler non pas un, mais trois casinos de Las Vegas. Et en même temps, de surcroît.

Samedi, 16 h, V.

«Souvenirs olympiques»

Impossible de rester de glace en regardant la patineuse artistique québécoise Joannie Rochette, très émotive, livrer un grand exploit aux Jeux olympiques de Vancouver, en 2020. Bien qu’il lui ait fallu composer avec le décès subit de sa mère, l’athlète a décroché la médaille de bronze.

Samedi, 18 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Le p’tit cabaret»

En compagnie de Mario Tessier, le jeune Iani Bédard présente plusieurs talentueux enfants dans différentes disciplines artistiques (magie, cirque, danse, musique, etc.). Sur scène, ils livrent une prestation sentie durant laquelle ils brillent devant un invité. Cette semaine, Émile Bilodeau est témoin de leurs exploits.

Samedi, 19 h, Unis TV.

«Cette année-là»

L’heure est venue de faire un bond de 12 ans dans le passé, et donc de retourner en 2008 avec Isabelle Blais, l’invitée du jour. Sur le plateau animé par Marc Labrèche, on s’attarde au phénomène littéraire qu’est la «chick lit» et on se penche sur l’anxiété de performance, telle qu’abordée dans les œuvres d’ici.

Samedi, 20 h, Télé-Québec.

«Piché: entre ciel et terre»

Dans ce film basé sur une histoire vraie, Michel Côté incarne le commandant québécois Robert Piché qui a réalisé, en 2001, l’exploit de piloter un avion sans carburant pendant une vingtaine de minutes et de réussir un atterrissage d’urgence sans causer de dégâts humains.

Samedi, 20 h, MOI ET CIE.

«Ma première Place des Arts»

Place à la relève de la chanson francophone alors que des interprètes, groupes et auteurs-compositeurs-interprètes prennent d’assaut la scène de la salle Claude-Léveillée en caressant l’espoir de remporter le concours. Au fil des ans, Les soeurs Boulay, Corneille, Klô Pelgag et Maxime Landry ont aussi tenté leur chance.

Samedi, 22 h 30, MAtv.