Rentrée chamboulée par la COVID-19: 300 M$ de plus pour les étudiants

QUÉBEC | Le gouvernement du Québec débloque 300 millions de dollars pour augmenter le soutien financier aux étudiants, notamment afin de tenir compte des nouveaux défis qu'ils devront relever cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Les deux tiers de cet investissement serviront uniquement pour l’année 2020-2021 dans un objectif temporaire. Ces 200 millions de dollars permettront une augmentation de la somme que perçoivent chaque mois les bénéficiaires du programme d’Aide financière aux études. Cette augmentation sera de 96$ pour les étudiants qui vivent chez leurs parents et de 205$ pour ceux qui ont quitté le foyer familial.

«La crise sanitaire a privé plusieurs étudiants et beaucoup de familles de leurs revenus», a appuyé la nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, par communiqué.

Changements durables

Les 100 autres millions accordés par Québec vendredi permettront, eux, que des ajustements permanents soient faits au Programme de prêts et bourses.

Là-dessus, le montant pour les frais de subsistance sera bonifié de 40 millions de dollars.

De plus, un plus grand nombre d’étudiants pourront toucher des prêts et bourses, car la contribution permise des parents sera désormais plus élevée.

Selon le gouvernement, 20 000 jeunes supplémentaires seront ainsi admissibles à ce programme d'aide.

«Les nouvelles sommes investies et la mise en place des mesures annoncées aujourd'hui visent à corriger les retards historiques dans le Programme de prêts et bourses et à offrir une aide significative plus représentative», a laissé savoir la ministre McCann.

Autre changement permanent apporté au Programme de prêts et bourses: l’aide pour l’achat de matériel d’appui à la formation scolaire sera plus généreuse. Le montant accordé aux étudiants sur une période de quatre mois passera de 150$ à 500$, a-t-on promis.

Trop tard pour certains

«[Ces investissements permanents et temporaires] permettront à un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants de poursuivre leurs études cet automne, et ce, malgré la crise actuelle», a réagi Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), par communiqué.

À quelques jours de la rentrée dans les cégeps, la FECQ croit cependant que ce coup de pouce arrive trop tardivement pour des étudiants qui ont d’ores et déjà décidé de mettre leurs études en veilleuse à cause de la crise sanitaire.

Pour limiter les dégâts, la Fédération appelle la ministre McCann à mettre en œuvre le plus rapidement possible les investissements annoncés vendredi.

Consciente que la rentrée ne sera pas facile pour tous les étudiants, la ministre de l’Enseignement supérieur a également réservé une enveloppe de 75 M$ pour les établissements scolaires, notamment pour améliorer le soutien psychosocial et pédagogique offert aux étudiants.

Cette cagnotte s’ajoute aux 300 M$ qui iront dans les poches des étudiants.