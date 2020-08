Venezuela: Guaido récupère 24,5 millions de fonds gelés aux USA

Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido a annoncé jeudi disposer de 24,5 millions de dollars, qui avaient été gelés dans le cadre des sanctions imposées par les États-Unis, afin d’aider notamment le personnel de santé en pleine épidémie de coronavirus.

«Nous sommes dans la phase d’approbation et de déblocage des fonds», a déclaré Juan Guaido, qui s’est proclamé en janvier 2019 président par intérim du Venezuela et est reconnu comme tel par une centaine de pays, dont les États-Unis.

Une partie de l’argent débloqué (18,9 millions de dollars) ira à un plan de subvention coordonné avec l’Organisation des États américains (OEA) en faveur de plus de 62 000 personnels de santé, a précisé son équipe de communication.

Par ailleurs, 1 182 430 dollars vont être débloqués pour payer les dettes du Parlement et 4,5 millions de dollars iront en soutien aux Vénézuéliens qui courent «un risque de mort» en lien avec l’épidémie de Covid-19 qui a fait 311 morts et contaminé plus de 37 000 personnes dans le pays.

Les États-Unis, qui ne reconnaissent pas la réélection pour un second mandat en 2018 de Nicolas Maduro, ont imposé une batterie de sanctions économiques pour faire pression sur le dirigeant qu’ils qualifient de «dictateur» et le pousser à quitter le pouvoir.