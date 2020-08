Voir son cancer incurable comme un «nouveau début»

Quand le diagnostic de cancer incurable est tombé le 23 juin pour Jean Beauchesne, sa vie entière a pris un tout autre sens. Aux yeux du communicateur et ancien journaliste bien connu en Mauricie, cette «journée pivot» a provoqué chez lui «un nouveau début».

«À partir de ce moment-là, chaque geste, chaque mot, chaque repas et chaque rencontre font en sorte que je me dois d’en profiter à plein», souligne celui qui est devenu en avril le responsable des communications et attaché de presse de la députée bloquiste de Trois-Rivières, Louise Charbonneau.

L’homme de 53 ans a raconté son histoire de courage au micro de Sophie Durocher, vendredi, à QUB radio.

Diagnostiqué avec un cancer du côlon et des métastases au foie à la fin juin, Jean Beauchesne a passé les deux derniers mois à l’hôpital, subissant plusieurs opérations et rencontrant différentes complications, comme une péritonite. À un certain moment, ses médecins lui parlent même de soins palliatifs et voient son retour à la maison comme peu probable.

Le Trifluvien confie toutefois à ses proches qu’il «prenait la décision de faire mentir les médecins». La semaine dernière, il a tenu parole en retournant à son domicile après des semaines dans un lit d’hôpital. Une victoire qu’il compte bien répéter dans quelques jours en rencontrant son oncologue pour établir un plan de chimiothérapie.

D’ici là, le communicateur dit recevoir une grande «vague d’amour» de la part de ses proches et de la communauté. Des encouragements qui l’incitent à poursuivre sa bataille et à voir le quotidien avec un regard renouvelé.

«Je mords dans chaque minute, chaque heure et chaque journée», insiste-t-il.