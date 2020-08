WE Charity a échangé avec le bureau de Freeland

Le bureau de la vice-première ministre Chrystia Freeland a eu des échanges avec WE avant que le programme de bourse pour le bénévolat étudiant soit présenté au cabinet.

C’est ce qu’on apprend en poursuivant la lecture des quelque 5000 pages de documents remis cette semaine au Comité permanent des finances, qui tentait de faire la lumière sur l’affaire WE Charity.

On y trouve des courriels datés du 21 avril, la veille de l’annonce officielle de l’aide massive aux étudiants. Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que, lors de cette annonce du 22 avril, il croyait que l’État gérerait lui-même les bourses pour le bénévolat étudiant.

Freeland est impliquée

Mais la veille, la sous-ministre adjointe du ministère des Finances Michelle Kovacevic écrit : « Le bureau de mon ministre a discuté avec WE. Je leur ai dit qu’ils devraient contacter le bureau de la vice-première ministre ».

Christiane Fox, sous-ministre des Affaires intergouvernementales et de la jeunesse au Bureau du Conseil privé lui répond : « Oui, le bureau de la vice-première ministre et maintenant WE nous ont contactés ».

Mme Fox explique qu’il a été question de deux programmes, un relatif à l’entrepreneuriat social et un autre en lien avec le bénévolat. Elle indique que WE propose de créer 16 000 places pour des jeunes bénévoles.

Le même jour, le 21 avril, Amitpal Singh, conseiller politique au bureau du ministre des Finances, écrit un courriel au sujet de l’aide aux jeunes.

« Nous attendons la confirmation du bureau du premier ministre, mais nous devrions réserver un espace pour mettre que WE assurera 20 000 placements pour 12 millions ($) », note-t-il.

Justin Trudeau a pourtant dit que les fonctionnaires lui avaient recommandé WE bien plus tard, le 8 mai, et qu’il leur avait alors demandé de faire des vérifications supplémentaires.

On retrouve en effet des traces de cette requête dans une liasse de notes manuscrites non signées datée du 8 mai. Mais à ce stade, WE avançait déjà à toute vapeur.

Salut, Bill

Le jour de l’annonce officielle du 22 avril, le cofondateur de WE, Craig Kielburger, écrit à l’ex-ministre Bill Morneau. « Salut, Bill », commence-t-il, avant de l’entretenir de son programme « clef en main » pour l’été.

« Au cours des deux dernières semaines, nous avons eu l’occasion d’interagir avec la ministre Ng, la ministre Chagger, la sous-ministre Chris Fox, entre autres », dit-il.

Il termine en disant que Mme Fox « a gracieusement accepté de partager [leur] vision avec la vice-première ministre Freeland et le ministre Bains ».