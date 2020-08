BÉLAND, Suzanne



À Montréal le 24 Mai 2020, à l'âge de 84 ans est décédée Mme Suzanne Béland épouse de feu M. Henri Allaire.Elle laisse dans le deuil sa fille Danièle (Dominique) et son fils François (Nathalie), ses petits- enfants Marie-Anick, Benjamin et Ophélie, son frère Gilles Béland, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 août 2020 de 12h30 à 14h30 à l'Église Ste-Dorothée, 655, Principale, Laval, H7X 1E2 suivi des funérailles à 14h30, et de là, au Cimetière Sainte-Dorothée.Des dons à SPCA en mémoire de Suzanne qui était une grande amoureuse des chats, seraient appréciés.