LANDRY, Sylvie



Originaire de Lacolle, QC, est décédée le 5 mars 2020 à Rockland, ON, à l'âge de 65 ans, Mme Sylvie Landry, conjointe de Daniel Besner.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa mère Anna Thibodeau (feu René Landry), sa belle-mère Victoria Lalonde (feu Ubald Besner), ses frères et soeurs Agathe (Germain), Raymond (Monique), Carmen (feu André), Robert (Lynda), Diane (Jean), Lucette (Sylvain), Germain, Carole (Daniel), Ghyslaine (Jacques), Suzie (Peter), Johanne, Claude et Christine, sa belle-famille Lucie (Therry) et Gaétan (Ginette), ses neveux et nièces parents et amis.La cérémonie religieuse aura lieu, en présence des cendres, à l'église de Lacolle, le samedi 29 août 2020 à 11h, suivie de l'inhumation.Après l'inhumation, la famille recevra les condoléances à la salle de l'Âge d'Or de Lacolle au 19, rue Bouchard, Lacolle, en respectant les consignes prescrites par les autorités gouvernementales.