LEBLANC, Denis



À Terrebonne, à l'hôpital Pierre Le Gardeur, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Denis Leblanc.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Aubin, ses fils Ian (Caroline) et Ghislain (Viviane), sa fille Hélène, ses petites-filles : Zoé et Lily, sa mère Yolande Brouillette (épouse de feu Réal), ses frères : Pierre (Lise), Gilles (Carole) et Yoland (Manon), son beau-père Roger (Gisèle), sa belle-soeur Pauline (Michel), son beau-frère André (Maryse), ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEle samedi 29 août 2020 de 13h à 17h. Un hommage lui sera rendu dès 16h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation santé Sud de Lanaudière - Hôpital Pierre Le Gardeur.