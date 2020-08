BRISSON, Hélène



À Laval, le 17 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Hélène Brisson, épouse bien-aimée de feu Jacques Des Roches.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Francine), Guy (Jocelyne), Daniel, Sylvie (André), Alain (Louise) et Julie, ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également son compagnon des dernières années Pierre Comte, sa soeur, ses frères et sa belle-soeur, ainsi que de nombreux parents et amis.En contexte de pandémie, une cérémonie privée aura lieu en sa mémoire. Veuillez laissez vos messages de sympathie sur le site www.dignitequebec.com