VAILLANCOURT, Jacqueline

Guinois



À la Résidence Ste-Rose de Laval, le 29 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Jacqueline Guinois, épouse de feu Rolland Vaillancourt.Elle laisse dans le deuil sa fille Francine (Mario); ses petites-filles Mylène (Kevin) et Marie-Ève (Marc-André); ses soeurs Fernande (feu Jacques), Hélène (Raymond), Claire (Michel); son frère Lucien (Lise); son beau-frère Bernard Vaillancourt ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le mercredi 29 août 2020 dès 13h en l'église St-François-de-Sales sise au 7070 boul. des Mille-Îles à Laval, où les funérailles seront célébrées à 14h suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Dû aux circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en toute intimité. Le port du masque et la distanciation sont obligatoires.Selon les volontés de la défunte, des messes à son intention seraient appréciées.