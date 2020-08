DAVID, Roger



Le 15 août, à l'âge de 86 ans est décédé Roger David, époux de Carmen Hébert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Jean-Guy), Ginette (Alain) et Nathalie (Patrick), ses petits-enfants Simon (Stéphanie), Marie-Ève, Valérie, Vanessa (Patrick), Audrey et Clémence, son arrière-petit-fils Elliot et son arrière-petite-fille Laura, ses beux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 28 août 2020 de 10h à 15h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Une cérémonie intime aura lieu dès 15h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Anna-Laberge.Lors de votre présence au salon, le port du masque est demandé par La Maison Darche, selon les directives du gouvernement.