HOTTE, Bernard



À Montréal, le 5 août 2020, est décédé à l'âge de 67 ans, Monsieur Bernard Hotte.Il laisse dans le deuil sa soeur Christiane, ses nièces Élise et Mélanie, ainsi que de nombreux proches et amis.Une commémoration aura lieu le dimanche 30 août 2020, de 13h à 17h à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUNStationnement et rampe d'accès disponiblesTous ceux qui désirent lui rendre un dernier hommage sont les bienvenus.