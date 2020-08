CUILLERIER, Jean-Claude

" Spooner "



Le 8 mai 2020, au Centre Marcelle-Ferron de Brossard, est décédé paisiblement Jean-Claude Cuillerier.Il laisse dans le deuil son fils Robert (Céline), sa fille Sylvie (Raymond), sa petite-fille Isabelle (Jean-Luc), ses arrière-petits-enfants Juliette et Édouard, sa soeur Huguette (Raymond), son frère Roger (Louisette), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Il laisse également dans le deuil sa compagne Claire Laplante, famille et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 août dès 10h à l'église de la Nativité, 155, ch. de Saint-Jean, La Prairie, J5R 2J9. Suivront les funérailles à 11h.L'inhumation aura lieu le vendredi 11 septembre à 11h au Cimetière de Saint-Joseph de Soulanges, 1160, ch. du Fleuve, Les Cèdres, J7T 1C1.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Marcelle-Ferron de Brossard.