GIROUX, Lise



À Montréal, le 12 avril 2020, à l'âge de 80 ans est décédée Mme Lise Giroux. Elle est partie rejoindre son fils André.Elle laisse dans le deuil son ex-mari Jean-Jacques Rouleau, ses fils Sylvain (Chantale) et Daniel (Mireille), ses petits-enfants Amélie, Karine, Frédérique, Jonathan, David, ses frères et soeurs Marie-Reine (Denis), Ginette (Henri), Jean et François, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4le samedi 29 août 2020 de 10h à 12h et de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie le même jour à 16h à la chapelle du complexe funéraire.À noter que pour respecter les mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire en tout temps. Le nombre de personnes est limité au salon funéraire, une rotation sera effectuée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.