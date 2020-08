PETROZZA, Giuseppe



De Chambly, le 5 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Giuseppe Petrozza, époux de Mme Maria De Rose.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Antonio, Roberto (Rosanna), Joey (Ginette), Antonella (Alfredo), ses petits-enfants; Maria, Amélia, Jessica et Vanessa (belles-petites-filles) Adriano, Brandano, Gianluca, Alessandro et Giuliano, son frère Giovanni, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Joseph de Chambly le samedi 29 août 2020 à 10h. Dues aux circonstances actuelles 50 personnes sont autorisées à y entrer, et ce sur invitation seulement. L'événement sera diffusé en direct à l'extérieur de l'église si la température le permet. Vous pouvez y assister en respectant les règles de distanciation.Des dons à la paroisse Saint-Joseph de Chambly, 164 rue Martel, Chambly, QC, J3L 1V4, seraient appréciés.