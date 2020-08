DU VERGER VARIN, Janine



Le 11 août 2020, Janine Du Verger Varin, épouse de feu Noël Varin, est décédée à l'âge de 97 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Ginette (Jean-Paul Gendron) et Marie; ses petits-enfants Annie (Marc-André Nolet), Sébastien, Camille et Alima (Filip Krstevski); ses 6 arrière-petits-enfants; ses neveux et nièces; sa belle-soeur et des amies qui l'ont beaucoup aimée.La famille lui rendra hommage le samedi 29 août de 14h à 17h, au:La famille remercie l'équipe du Pavillon Montfort pour les bons soins prodigués au cours des dernières années.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.En raison de la pandémie, la distanciation physique doit être respectée et le port du masque est exigé.