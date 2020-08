BOURBONNAIS, Hubert



À Montréal le 11 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Hubert Bourbonnais, époux de feu Réjeanne Trudeau.Il laisse dans le deuil, ses enfants Daniel (Louise) et Yves (Sylvie), ses petits-enfants Julien, Thierry, Marie-Pier, Émilie et Mélanie, son arrière-petit-fils Ozias, son amie de coeur Gisèle, ses soeurs et frères ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le vendredi 28 août 2020 de 13h à 16h. Une célébration sera tenue en son honneur à 16h.