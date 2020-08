Léonard, Georges & Rancourt, Pierrette



1932 - 2020

1931 - 2020



C'est avec tristesse que nous vous annonçons les décès de M. Georges Léonard, originaire de Sainte-Scholastique, survenu à Saint-Jérôme, le 3 avril 2020, à l'âge de 87 ans, et celui de son épouse Mme Pierrette Rancourt, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, partie le rejoindre le 6 août 2020 à l'âge de 88 ans. Ils reposent désormais auprès de leur fils Pierre et la soeur de Georges, Paulette. M. Léonard était le fils de feu Jean-Étienne Léonard et de feu Lucia Godmer et Mme Rancourt était la fille de feu M. Johnny Rancourt et de feu Mme Aimée Asselin.



Ils laissent dans le deuil leurs fils Gilles (Manon Fournelle) et Yves (Élaine Denis), leurs petits-enfants Olivier, Étienne, Audrey et Marily, leurs arrière-petits-enfants Zoey, Abby, Jayden et Nolan.



M. Léonard laisse également ses soeurs: Jeanne-d'Arc, Gilberte, Claudine et Micheline, tandis que Mme Rancourt laisse son frère Wallis. Ils laissent aussi leurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.



Mme Rancourt rejoint également ses autres frères et soeurs Lauria, Valère, Léonce, Marie-Ange, Juliette, Noëlla et Aurore.



Nous garderons tous de bons souvenirs

de leur générosité à prendre soin des leurs.



La famille recevra vos condoléances le vendredi 28 août de 19h à 21h et le samedi 29 août de 9h à 11h au salon de la :





Les funérailles de Georges et de Pierrette seront célébrées en l'église de Ste-Scholastique (Mirabel) le samedi 29 août 2020 à 13h, suivies de l'Inhumation.



Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire.



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.