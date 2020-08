BEAUDRY D'ARCY, Maryse



À Laval, le 22 mai 2020 à l'âge de 67 ans, est décédée Maryse Beaudry D'Arcy, née le 25 janvier 1953, fille de feu ses parents adoptifs: Catherine Hamelin et Paul Beaudry. Elle était l'épouse de Mario D'Arcy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Rébecca (Serge Carrier & Malcom), Maud (Emma Daviault) et Moise (Dominique Londei), ainsi que sa soeur Jacqueline, feu son frère Gaston (Pierrette Jacob), sa belle-soeur feu Louizelle D'Arcy Thibault, ses beaux-frères : Jacques ptre PSS, Onil (Della), Denis (Manon), feu François et Guy (Manon).Maryse fut Présidente de Laval en Fleurs en lien avec les producteurs horticoles plus de 10 ans comme bénévole, en plus de diriger un club de collectionneurs de petites maisons de porcelaine au-delà de 12 ans.La famille recevra les condoléances des parents et amis à l'église Saint-Maurice-de-Duvernay au 1961, rue d'Ivry, Laval, QC, H7G 1S9, le vendredi 28 août 2020 à compter de 9h30, suivi du service funéraire à 11h00.À l'église le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires pour la santé et sécurité de l'assemblée.