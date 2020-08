DESBIENS, Paul-Armand



Le 25 juillet 2020, est décédé à son domicile de Terrebonne à l'âge de 79 ans, M. Paul-Armand Desbiens, époux de Mme Raymonde Fraser, demeurant à Terrebonne, autrefois de Chicoutimi-Nord. Il était le fils de feu madame Bertha Lagacé et de feu monsieur Louis-Amable Desbiens.La famille accueillera les parents et ami(e)s le vendredi 28 août 2020 de 19 h à 22 h et le samedi 29 août 2020 de 9 h à 11 h au:899, CHEMIN SYDENHAMCHICOUTIMIUne célébration de la Parole aura lieu le samedi 29 août 2020 à 11 h à la chapelle Notre-Dame de Grâce, adjacente au Complexe funéraire.Outre son épouse, Mme Raymonde Fraser, il laisse dans le deuil ses filles : Sandra (Gérard Léveillé) et Karine (Stéphane Darnaud); ses petits-enfants : Sarah-Eve Larouche (Guillaume Leblanc), Antoine Desbiens St-André, par alliance : Marie-Pier Léveillé et Mégane Darnaud. Il était le frère de : feu Louis-Joseph Desbiens (feu Mariette Tremblay), feu Georges-Henri (feu Lucille Houle), feu Paul-Émile (feu Yvette Brillant), feu Alphéda (feu Ovila Tremblay), feu Jean-Marie (feu Pierrette Pouliot), feu Victoria (feu Julien Tremblay), Gilbert (feu Antoinette Savard), feu Zéphir (feu Géraldine Tremblay), Madeleine (Paul-Armand Tremblay), feu Bertrande (feu Marcel Houle), Marie-Paule (feu Raymond Tremblay), Jacques (feu Flore-Yvette Robitaille), feu Jean-Louis (Huguette Bouchard), Ghislain (feu Esther Tremblay) et feu Francine (feu Yvan Tremblay). Il laisse également dans le deuil, les membres de la famille Fraser, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, un représentant de la Fondation de l'alzheimer du Québec , sera présente au salon afin de les recueillir.Vous pouvez aussi communiquer vos condoléances et hommages à l'homme qu'il était à l'adresse suivante :@hotmail.com