CHARTRAND, Gisèle



À Terrebonne, le 14 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Gisèle Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses fils Dominique (Ysabelle), Stéphane (Nathalie), Jean-Martin (Nancy), ses petits-enfants Katherine, Yannick, Camille, Audrey, Alexandre, Mathias, Nathan, sa soeur Ginette (André), ses grandes amies Lucie, Marielle et Rita, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 août 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la:TERREBONNE, QC, J6W 1K1Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, formulaires disponibles au salon.