BOURBEAU, Nestor



Au CHSLD de L'Assomption, le 19 août 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Nestor Bourbeau, époux de feu Gabrielle Gélinas.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Josée), Pierre (Guylaine), Denis et Serge, ses petits-enfants Jannie, Marc-Antoine, Nicolas, Lian, Gabriel et Noémie, son arrière-petit-fils Alex, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 29 août 2020 de 9h à 12h au:Une célébration aura lieu ce même samedi à 12h dans la chapelle du complexe funéraire.