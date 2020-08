Guénette, Jean



À Longueuil, le 8 août 2020, à l’hôpital Pierre-Boucher, à l’âge de 81 ans, est décédé Jean Guénette, conjoint de Norma Tremblay. Il était le fils de feu Yvonne Secours et de feu Armand Guénette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Geneviève (Bernard Leduc), Julie (Michel Vear) et Mathieu (Annie Desrochers), ainsi que la mère de ses enfants Michèle Thibaudeau (Marcel Favreau) et ses petits-enfants, Maude Sissler, Sacha Leduc (Geneviève), Océane Doucet (William), Lou Vear et Zachary Guénette (Duulle) et son arrière-petite-fille Éloah Guénette. Il laisse également dans le deuil, les filles de sa conjointe, Sylvie Gagnon (Claude Houle), Nathalie Gagnon (Carlo De Angelis) ainsi que leurs sept enfants et leurs conjoint(e)s et cinq petits-enfants. De plus, il manquera également à ses neveux et sa nièce, sa belle-mère Rose Côté-Tremblay, ses beaux-frères, belles-soeurs des familles Tremblay et Thibaudeau, ainsi qu’à ses nombreux amis, anciens collègues et leurs conjoint(e)s.Étant donné la situation actuelle,seule la famille prochese réunira pour la célébrationqui aura lieu le 29 août 2020.Les condoléances peuvent être offertes à la famille via:hommagepourjean@gmail.comPour ceux qui le désirent, vous pouvez faire un don à ces organismes:societederecherchesurlecancer.ca ou fondationduchum.com/je-donne.Toute notre gratitude va au personnel du CLSC Simone Monet-Chartrand pour son constant dévouement et un remerciement particulier à Mélanie Chiasson sa préposée attitrée pour sa délicatesse et ses bons services à l’égard de Jean pendant plusieurs années.