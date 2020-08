AUGER, Marie-Rose

(née Royer)



À Laval, 11 août 2020, l’âge de 98 ans est décédée Mme Marie-Rose Royer épouse de feu Raoul Auger. Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (feu Serge Laliberté), Carmen et Alain (France Larrivière), ses petits-enfants Sylvie, Brigitte, Marc-Olivier, Catherine, Geneviève et Sébastien, ses arrière-petits- enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le samedi 5 septembre dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h au salon même.