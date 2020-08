GRISÉ, Gilles



À Saint-Hyacinthe, le 17 août 2020, est décédé à l'âge de 91 ans, Gilles Grisé, époux de Alice Auger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Richard (Nicole) et François, ses petits-enfants: Alexandre, Frédérique, Marie-Hélène et Léonie ainsi que son arrière-petit-fils William. Gilles laisse également dans le deuil ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 août de 18h30 à 21h30 ainsi que le samedi 29 août de midi à 15h à la1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.comUne cérémonie aura lieu samedi à 15h en l'église St-Sacrement située au 2280, Bourdages Nord. Dans le respect des mesures actuelles et du bien-être de tous ceux que nous aimons, le nombre de visiteurs sera contraint aux règles d'assemblée actuelles et le port du masque est obligatoire.