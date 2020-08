MOREAU, Marcel



Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de Docteur Marcel Moreau, à l'âge de 86 ans.Né le 27 octobre 1934, Docteur Moreau a dédié sa vie à la médecine. Chirurgien général, chef de département de l'hôpital St-Joseph de Lachine pendant plus de 40 ans, il a également servi sur divers comités au CH de Lasalle et en tant que médecin auprès des anciens combattants.Homme enjoué, généreux, toujours disponible pour aider et soigner son prochain, plein humour, il était apprécié de tous, et restera présent à tout jamais dans nos coeurs.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Longtin, ses enfants Sophie et Sylvain, ses petits-enfants Elsa et Elie-Simon, son frère Paul (Joyce Clouatre) et sa soeur Monique (Dr Gérard Barnabé), ainsi que de nombreux collègues et amis.Un service aura lieu,, le jeudi 3 septembre 2020 à 10h, à la chapelle du:4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALLa famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD Henriette-Céré pour les soins et l'attention exceptionnelle prodigués au Dr Moreau.