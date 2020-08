LAVOIE, Madeleine



À Saint-Jérôme, le mercredi 12 août 2020 est décédée à l'âge de 77 ans, Madeleine Lavoie.Elle laisse dans le deuil son fils Pascal Buda (Patricia), son petit-fils Edouard, ses soeurs et frères, Jeanne, Edith, Solange, Suzanne, Angeline (Jacques Thériault), Irène, Urbain et Rodrigue, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire2480 BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le dimanche 23 août 2020 de 15h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.