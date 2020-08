LANDRY, Michelle



À Laval, le 16 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Michelle Landry.Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Marcel Camerlain, sa soeur Francine Landry, sa nièce et filleule Chantal Landry-Routhier (François Declos) et son petit-neveu Benoît Landry-Declos, ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Pierre, Lise, Gilles, Gisèle, Jacques, Yves, Lorraine et Jocelyne, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 26 août 2020 de 14h à 16h au:7020, BOUL. DES MILLE-ILESST-FRANÇOIS, LAVALUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 au salon.Port du masque obligatoire au salon.