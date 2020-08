LAMARRE, Ginette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Ginette Lamarre, fille de feu Anna Turgeon et de feu Rolland Lamarre, et, prédécédée de son frère Jean-Guy.Elle a vécu toute sa vie à Montréal sauf les derniers mois de sa vie à Crabtree. Elle est décédée à l'hôpital de Joliette, entourée des siens, le 4 août à l'âge de 76 ans. Elle laisse dans le deuil son époux, des 54 dernières années, Gaëtan Giroux, ses enfants Nathalie et Éric (Mikelaï), ses petits-enfants Matthieu, Gabriel (Fatima), Marianne et Zacharie, sa soeur Carole (Filomeno), son frère Gaëtan (feu Pauline), ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au:514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle dimanche 30 août à compter de 10 heures. Un hommage lui sera rendu à 13h15 suivi de l'inhumation des cendres à notre columbarium Du Souvenir.