PROULX, Clément



Au CHSLD Pavillon Philippe Lapointe, le 4 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Clément Proulx, époux de feu Mme Yolande Leblanc.Il laisse dans le deuil ses enfants; Yves (Sylvie), Lucie (feu Alain), feu René, Jocelyne (Daniel) et Gaétan (Marie-Andrée); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Solange ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.De plus, il laisse dans le deuil la famille de sa conjointe (feu Yolande Larocque), ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants et leurs amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 août 2020 de 10h à 14h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 RUE SAINT-ISIDORESAINT-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comLes funérailles suivront à 14h en l'église paroissiale de Saint-Lin-Laurentides. Inhumation au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier profondément le personnel du Pavillon Philipe Lapointe pour les bons soins et toute l'attention témoignée envers lui ainsi que ses deux aides précieuses Mme Claire Lemire et Mme Rachelle Pruneau.***Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique, du lavage des mains, et du port du masque obligatoire***