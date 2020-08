PARÉ, Victor



De La Prairie, le 17 avril 2020, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Victor Paré, époux de madame Denise Thiffault depuis presque 67 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Jean Bertrand), Yves (Johanne Tanguay) et Hélène (Gilbert Trudel), ses petits-enfants Simon-Olivier (Sabrina Fournier), Nicolas (Jessica Clément), Joannie (Mathieu Bastien), Patrice (Amélie Lavoie), Mélanie (Robert St-Amour) et Marie-France, ses arrière-petits-enfants Louis-Philippe, Alexandre, Lucas et Julia. Il laisse également dans le deuil sa soeur Aline (feu Claude Blouin), son frère Jacques (Nicole Dextras), ses belles-soeurs Jacqueline Thiffault (feu André Beauchesne), Claire Thiffault (Luc Levasseur), son beau-frère Vianney Bourque (feu Pauline Thiffault) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :le vendredi 28 août 2020 de 9h00 à 11h00. Les funérailles suivront dès 11h30 en L'Église La Nativité de la Vierge-Marie (155 Chemin de Saint-Jean, La Prairie, Qc, J5R 2J9).