ROY, Denis



Le 25 juillet 2020, est décédé monsieur Denis Roy, à l'âge de 86 ans, à la résidence Félix de Vaudreuil-Dorion.Il laisse derrière lui sa tendre épouse depuis 56 ans, madame Lucie Ménard, sa fille adorée Nathalie (Andrew Graham) de même que ses deux petites-filles d'amour Jessica et Stephanie. Il laisse également dans le deuil sa soeur Marcelle, son frère Yvon, ses belles-soeurs Rachel, Marie-Anne, Janette, Réjanne (Guy), Lise (Jean-Louis), Johanne (Jean-Marc), de nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les personnes qui désirent lui rendre un dernier hommage seront accueillies par la famille le samedi 29 août 2020 dès 13h à l'église Saint-Michel de Vaudreuil (414 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion). Les funérailles auront lieu en ce jour à 14h au même endroit, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion.Une réception privée suivra à la Maison Trestler (85 Chemin de la Commune, Vaudreuil-Dorion), mais en présence de la famille proche, et ce en raison de la COVID.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Suroît.La famille tient à remercier le personnel dévoué de la résidence Félix de Vaudreuil-Dorion.