BERNIER, Jean-Marc



À Châteauguay, le 13 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean-Marc Bernier, époux de feu Mme Ginette Desormeaux.Il laisse dans le deuil sa conjointe Réna Chénard, sa fille Martine, ses petits-enfants Simon-Pierre, Émilie et Justin, les enfants de sa conjointe Vincent et Guillaume Isabel ainsi que leurs enfants, ses frères et soeurs Marie-Denise (Micheline), Aline, Annette (Roger), Jacques, Gaston et feu Robert, ses beaux-frères Roland et Léopold Desormeaux, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 29 août de 13h30 à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.Un merci particulier au personnel de l'urgence de l'Hôpital Anna- Laberge pour les bons soins reçus.