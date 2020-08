THOUIN-GRANGER, Gisèle



Gisèle Thouin-Granger est décédée le mercredi 29 juillet 2020 au Centre Claude David de Repentigny.Native de Repentigny, épouse de Camille Granger (1929-2003), fille de Maurice Thouin et de Marguerite Gagnon, elle laisse dans le deuil ses enfants François Granger (Nathalie Gagnon), Bruno Granger et Alain Granger (Manon Brault), ses petits-enfants Jean-Claude, Francis, Alexandra, Charles-Antoine et leurs conjointes, ainsi que ses frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Les membres de sa famille tiennent particulièrement à remercier la Résidence Les Prés blancs de Repentigny pour les soins prodigués à Gisèle au cours des dernières années, un merci spécial à Dr François Charest pour son écoute et pour le bien-être de notre mère.Une messe commémorative, en présence des cendres, aura lieu le samedi 29 août 14h à l'église Notre-Dame-des-Champs. La famille recevra avec gratitude les condoléances à partir de 13h.CHARLES E. RAJOTTE