BLONDIN, Réal



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 20 août 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Réal Blondin.Il laisse dans le deuil ses filles Josée (Sylvain) et Christine, ses petits-enfants Annie-Pier (Geneviève), Jade (Francis) et Dominic, ses arrière-petits-enfants Zac-Olivier, Xavier, Mahély et Livia, ses soeurs Gisèle (Serge) et Thérèse, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis, le vendredi 28 août 2020 de 14h à 17h, à laSAINTE-ANNE-DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée à 16h au salon.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.