THERRIEN, Réjeanne



À Montreal, le 3 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Réjeanne Therrien.Elle laisse dans le deuil ses enfants René (Josée), Linda (Raymond, Martin, Sofia et Éva) Diane (Yves) feu Jocelyn (Line), sa soeur Pierrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 août 2020 de 13h à 15h au complexe funéraire:Tel que demandé par la santé publique le port du masque sera obligatoire.En raison des restrictions liées à la pandémie, la cérémonie des funérailles sera réservée à la famille.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur soutien et les bons soins prodigués ainsi que le personnel du Manoir Claudette- Barré.Au lieu de fleurs, Un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié en la mémoire de Réjeanne Therrien.