CASTONGUAY, Réjean



À Châteauguay, le mercredi 19 août 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Réjean Castonguay, époux de feu Mme Jeannette Desnoyers.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Darquise, Carole (Gaston) et Ghislaine (Michel), ses petits-enfants Geneviève (Benoit), Pascal (Mélanie), Maxime (Linda), Philippe (Véronique), Sébastien (Tiffany) et Myriam (Alexandre), ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Fleurette (feu Gérard) et Lucille (Raymond), son frère Yves (Lise), ses belles-soeurs Françoise et Nicole, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances auCHÂTEAUGUAY450-699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 30 août 2020 dès 14h45 suivi d'une liturgie intime pour la famille à 16h.Nous demandons aux gens d'appliquer les recommandations de la Direction de la Santé Publique lors des visites.Un remerciement tout particulier à sa filleule Nicole pour les bons soins et les attentions prodigués.