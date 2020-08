Biden accusé d’avoir copié Jack Layton

À la suite de son discours à la convention démocrate, le candidat à la Maison-Blanche Joe Biden est accusé sur les médias sociaux de s’être un peu trop inspiré d’un texte qu’avait écrit l’ancien chef du NPD Jack Layton, quelques jours avant son décès, en 2011.

Le National Post a relevé une tournure de phrase dans l’allocution du candidat démocrate qui laisse croire que ses rédacteurs ont pu, peut-être, s’inspirer des derniers mots dans la lettre d’adieu de Jack Layton.

«Car l'amour est plus puissant que la haine. L'espoir est plus puissant que la peur. Et la lumière est plus puissante que l'obscurité», a lancé Joe Biden lorsqu’il a officiellement accepté la nomination démocrate, jeudi soir.

«Mes amis, l'amour vaut mieux que la colère. [...] L'espoir est meilleur que la peur. L'optimisme est meilleur que le désespoir», écrivait celui qui a succombé à un cancer il y a neuf ans jour pour jour, ce samedi.

Pas une première pour Biden

Joe Biden n’en serait pas à sa première offense en matière de plagiat. À la fin des années 1980, alors qu’il était candidat aux primaires démocrates, un passage de l’une de ses allocutions ressemblait mot pour mot à un discours de l’ancien chef du Parti travailliste britannique Neil Kinnock.

«Pourquoi suis-je le premier Kinnock depuis mille générations à pouvoir aller à l'université? Pourquoi [mon épouse] est-elle la première femme de sa famille depuis mille générations à pouvoir aller à l'université? Est-ce parce que tous nos prédécesseurs étaient épais?», s'était époumoné le chef de file de la gauche britannique en 1987.

«Pourquoi Joe Biden est-il le premier de sa famille à fréquenter une université? Pourquoi ma femme qui est assise là-bas dans le public est-elle la première de sa famille à aller à l'université? Est-ce parce que nos pères et nos mères n'étaient pas intelligents?» avait laissé tomber quelques semaines plus tard Joe Biden lors d’un rassemblement politique.

Cet événement avait sérieusement contribué à la mise à mal de la candidature de Joe Biden en 1988.

Courant de s’inspirer en politique

Même si la ressemblance est loin d’être aussi frappante dans le cas de la lettre de Jack Layton, les partisans de Donald Trump n’ont pas tardé à relayer cette histoire sur les réseaux sociaux contre leur adversaire de 77 ans.

Pourtant, le clan Trump n’est pas exempt de tout reproche lorsqu’on parle de plagiat. En 2016, l’épouse de Donald Trump, Melania, avait livré un discours à la convention républicaine qui faisait plus que penser à celui qu’avait prononcé Michelle Obama huit ans plus tôt à la convention... démocrate.

De plus, ceux qui reprochent à Joe Biden d’avoir copié Jack Layton ne se doutent probablement pas que l’ancien chef de l’opposition officielle faisait fort possiblement référence à un vieux discours de Wilfrid Laurier pour sa lettre d’adieu.

En 1916, dans une prise de parole où il appelait à l’unité entre les francophones et les anglophones, le premier premier ministre québécois de l’histoire du Canada avait mis en opposition les mots «foi» et «doute», «amour» et «haine», quand 95 ans plus tard, Jack Layton parlait «d’espoir» versus la «peur», et «d’optimisme» contre le «désespoir».