TRÉPANIER, Roger



De Sainte-Catherine, le 3 août 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Roger Trépanier, époux de feu Mme Mariette Boisvert.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Michelle), Louise (Marc), Manon (Simon), Jean (Marlyn) et Nathalie (Marc), ses petits-enfants Dominic, Pascal, Jean-François, Marie-Christine, Yannik, Frédéric et Alexandra, ses arrière-petits-enfants Noah, Malik, Zachary, Ludovic, Alicia, Nathan, Zoé, Thomas, James, Jacob, Elliot et Édouard ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:ST-CONSTANT, 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 29 août 2020 de 15h à 17h30, suivi d'une cérémonie dans la chapelle du complexe funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de l'hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.