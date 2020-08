CORRIVEAU, Gilles



De Boisbriand, le 17 août 2020, à l'âge de 80 ans est décédé M. Gilles Corriveau, époux de Mme Madeleine Hamelin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Nathalie (Steve Lamarre) et Caroline (Alain Cocozza), ses petits-enfants, Isabelle (Roman), Vincent, Zoé et Anne-Sophie ainsi que ses arrière-petits-enfants, Samuel et Marilou, ses frères Alain et Daniel, sa belle-soeur Huguette Hamelin, sa nièce Josée Leboeuf et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 30 août de 13h à 15h auSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 15h en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.