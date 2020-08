Ça suffit le baratin sur les paradis fiscaux!

En date du 31 décembre dernier, selon une analyse du Journal, la Caisse de dépôt et placement détenait des placements dans 348 sociétés enregistrées dans les paradis fiscaux.

Question du député péquiste Martin Ouellet : « Quand est-ce qu’on va se sortir des paradis fiscaux ? », a-t-il demandé au nouveau PDG de la Caisse, Charles Émond, lors de son témoignage cette semaine devant la Commission des finances.

Sur ce terrain super glissant, on a eu droit à une belle séance de « patinage » de la part du PDG de la Caisse.

Un, la Caisse, elle, n’a rien à se reprocher, selon Émond. Elle est vertueuse !

« Premièrement, je veux être clair, on est totalement, totalement opposés à toute forme d’évasion fiscale. Puis je dirais, au-delà de ça, à toute utilisation abusive, même si c’est considéré légal, des règles fiscales. Nous, on les rencontre toutes, nos obligations fiscales, partout où on investit, et je rappelle que la Caisse aussi est exemptée à plusieurs endroits. »

Deux, à l’instar de son prédécesseur, Michael Sabia, il a défendu l’utilisation des paradis fiscaux comme une sorte de mal nécessaire.

« On ne fait pas ça pour en retirer un avantage fiscal. C’est pour des raisons d’affaires. Dans d’autres cas... c’est pour être dans un pays où le droit juridique protège mieux les actionnaires, mais pas pour des raisons nécessairement fiscales. »

5 milliards $ de moins

Trois, Émond a tout de même promis d’intensifier les efforts de la Caisse pour diminuer son exposition dans les paradis fiscaux.

« Puis depuis ma nomination (1er février 2020), j’ai demandé un bilan détaillé. On a effectué des ventes, des restructurations pour diminuer notre exposition. »

Quatre, pour prouver la bonne foi de la Caisse, le nouveau PDG a rappelé qu’au cours des 18 derniers mois, la Caisse avait réduit son exposition dans les paradis fiscaux d’environ 5 milliards de dollars.

Et il en a profité pour lancer des fleurs à la Caisse : « On a convaincu des partenaires, dans les dernières années, à plus de 30 reprises, pour modifier des structures dans des pays à fiscalité réduite... même si la caisse n’en retirait aucun avantage. Et ce n’était pas fait pour des raisons fiscales, mais pour des raisons d’affaires, qui représentaient plus de 9 milliards de transactions. »

Cinq, Charles Émond a toutefois émis un gros bémol. Tout en se disant « sensible » à la mauvaise perception que les gens ont des paradis fiscaux, il a ajouté que l’utilisation des paradis fiscaux faisait partie d’un « enjeu mondial », d’un « enjeu complexe », où il y a « une absence de consensus » à travers le monde.

La chance au coureur

Cela laisse présager que ce ne sera pas demain la veille que la Caisse sortira des paradis fiscaux...

Après tout ce baratin, j’ai hâte de voir concrètement... jusqu’à quel point Charles Émond réduira l’exposition de la Caisse dans les paradis fiscaux d’ici la fin de l’année en cours.

De tous les grands fonds d’investissements et de retraite au monde, il faut savoir que la Caisse est l’un des plus friands des paradis fiscaux.

À tel point qu’elle détient elle-même, à son nom, neuf filiales dans les paradis fiscaux, dont huit aux îles Caïmans et une aux Bermudes. Par l’entremise de ces filiales, la Caisse y gère des actifs de l’ordre de 3 à 4,5 milliards $.

Par ailleurs, la valeur globale des placements qu’elle détient dans les 348 autres sociétés incorporées dans les paradis fiscaux varie de 22 à 36 milliards $. L’écart de la fourchette (14 milliards) s’explique--- par la vague estimation de la valeur que la Caisse dévoile sur les placements privés rapportés dans son rapport annuel.

Plus le placement privé est gros, plus l’écart entre le montant minimum et le montant maximum de la fourchette est grand. La Caisse classe ses placements privés dans 11 fourchettes de valeur, dont les cinq plus importantes présentent des écarts allant de 150 millions $ à 500 millions $. Et même au-delà de 500 millions $ quand le placement dépasse la valeur de 1,5 milliard $.

À ce chapitre, force est de constater que la Caisse nous prend pour des valises tellement il est ridicule de rapporter des fourchettes de valeur aussi floues. J’invite Émond à corriger le tir en ramenant les fourchettes de valeur des placements privés à un écart maximum de 50 à 100 millions.

Mauvais exemple

Charles Émond, à l’instar de Michael Sabia, aura beau nous dire que la Caisse n’utilise les paradis fiscaux qu’à des fins d’affaires, je persiste à croire qu’une institution gouvernementale comme elle n’a pas sa place dans les paradis fiscaux.

Dans le cadre de la lutte que Québec et Ottawa mènent contre l’utilisation des paradis fiscaux, la Caisse donne le mauvais exemple aux entreprises qui cherchent par tous les moyens à minimiser l’impôt à payer sur leurs bénéfices.