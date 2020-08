Chute des dépenses pour la rentrée scolaire

Les dépenses des consommateurs liées à la rentrée scolaire chutent de 21 % cette année, passant de 919 $ à 727 $ par foyer, selon une étude commandée par le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).

Le sondage réalisé par la firme Léger Marketing au mois d’août vient notamment appuyer l’argument voulant que le commerce en ligne ait gagné de nouveaux adeptes en raison des impacts de la pandémie.

Plus de Canadiens ont fait le choix d’acheter leurs fournitures scolaires et leurs vêtements sur le web qu’en 2019, notamment en raison de la multiplication des offres de livraison gratuite et de cueillette en magasin.

Les Québécois sont toutefois ceux à travers le pays qui utilisent encore le moins ce canal pour leurs emplettes en prévision de la rentrée.

Grève au Port

« Il y a une tendance. Oui, les jeunes parents font des achats en ligne, mais ils reviennent souvent en magasin, car les souliers ne font pas. Les gens viennent encore pour le service à la clientèle », avance Patrice Clerbois, propriétaire de la boutique Chaussures Pop, à Saint-Eustache.

La rentrée scolaire est l’une des périodes les plus importantes dans l’année pour ce commerce dont la santé financière a été malmenée, comme plusieurs autres, durant la pandémie. L’homme d’affaires mentionne ne pas avoir constaté une diminution de ses ventes liées à la rentrée.

Il craint toutefois de ne pas avoir accès à l’ensemble de sa marchandise pour répondre à la demande en raison de la grève au port de Montréal.

Selon le CCCD, la diminution du panier d’achats des consommateurs pour la rentrée s’explique peut-être par la dernière année scolaire écourtée par la COVID-19. Certains foyers pourraient avoir conservé du matériel.

Produits de santé

Presque toutes les catégories de produits ont enregistré une baisse d’achats en 2020. Seuls les produits de santé, avec les nouvelles mesures sanitaires, ont vu leur popularité grimper, selon l’étude.

Par ailleurs, malgré la croissance du commerce en ligne, la majorité des consommateurs continuent de privilégier l’achat dans des magasins.

Plus de 80 % des répondants québécois ont mentionné avoir acheté des fournitures scolaires, des articles de sports, des vêtements et des produits de santé dans une boutique au cours des derniers mois.

« On voit que les Québécois sont plus enclins que dans le reste du Canada à se déplacer en magasin », affirme le porte-parole du CCCD, Jean-François Belleau, ajoutant que cette année, les gens ont échelonné sur plusieurs semaines leur magasinage en raison de la pandémie.

Une majorité de répondants ont souligné que la présence de protocoles sanitaires et sécuritaires en place a plus de poids cette année sur la décision du lieu où ils magasineront pour la rentrée scolaire.

Selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 74 % des PME sont ouvertes au Québec, mais seulement 33 % de ces dernières réalisent de nouveau leur niveau de ventes habituel d’avant la pandémie.

Dépenses moyennes en 2020 par foyer par rapport à 2019

Fournitures scolaires : 162 $ (-17 $)

162 $ (-17 $) Vêtements/chaussures : 134 $ (-31 $)

134 $ (-31 $) Électronique : 159 $ (-46 $)

159 $ (-46 $) Produits de santé : 49 $ (+21 $)

49 $ (+21 $) Livres, vidéos, etc. : 65 $ (-17 $)

65 $ (-17 $) Articles de sport : 26 $ (-17 $)

26 $ (-17 $) Meubles : 31 $ (-23 $)

Source : Conseil canadien du commerce de détail (CCCD)